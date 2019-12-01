En Querétaro, las finanzas están en orden: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Querétaro trae un rumbo muy bien definido, es un estado confiable, con liquidez fuerte y deuda controlada, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, en la presentación de la estrategia Gobierno Transparente y Cero Observaciones, a cargo del secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, quien recalcó que cada peso se invierte con responsabilidad y visión de futuro, muestra de ello es que el 92 por ciento del gasto es social; además como parte de las políticas públicas de la presente administración estatal se invierte cada vez más en su gente, educación, salud, seguridad e infraestructura.

"No digo que estemos perfectos, pero lo que sí les digo es que Querétaro trae un rumbo muy bien definido, sabemos qué queremos, a dónde vamos y por algo, de verdad, generalmente somos los primeros en todo, en el deporte, los mejores resultados, en la última Olimpiada Nacional se dieron en este gobierno, de verdad, yo me siento muy orgulloso de ser queretano y yo creo que vale la pena defender Querétaro", enfatizó.

En una edición más del ejercicio Contigo Informamos, el mandatario estatal precisó que cada peso del presupuesto tiene un destino y un resultado; en este tenor, subrayó que los impuestos que las y los queretanos pagan no son para que se quede el gobierno con ellos, porque eso, dijo, es corrupción; y en esta administración se trabaja con la premisa de que los impuestos que se le pagan al Estado, se regresan cuanto antes traducidos en servicios para beneficio de los ciudadanos.

"Necesitamos más lana para infraestructura policial y ha dado resultados, el transporte público ha dado resultados, el sistema penitenciario ha dado resultados, Fiscalía ha dado resultados (…) Lo que hemos podido buscar y aquí es gracias a la confianza de las y los queretanos, tener primer lugar de percepción de menos corrupción, con todo lo que ha habido ataques bien fuertes, sin fundamentos, te das cuenta que el queretano no se las creen a aquellos que quieren inventar (…) Gracias a que los queretanos se dan cuenta de cómo están las cosas también y la otra es que el queretano creo, desde mi percepción, ve donde están sus impuestos", manifestó.

El responsable de las finanzas del estado desplegó el estatus que guarda el gasto que se ha erogado para atender las contingencias de los últimos eventos ocasionados por las lluvias; refirió que hay un fondo de contingencia que se revela dentro del decreto del Presupuesto de Egresos cada año, que ha sido por 60 millones de pesos, mismo que en los años anteriores no se ha ejercido el total de este recurso.

Sin embargo, puntualizó que este año, se han destinado 276 millones de pesos para atender las diferentes eventualidades que se han presentado como son la declaratoria para la temporada de estiaje, y las precipitaciones atípicas de la zona metropolitana y la Sierra Gorda, de los cuales 100 millones de pesos se aplicarán en las vialidades más dañadas, más alejadas y que son más vulnerables.

Durante el desarrollo de este ejercicio, comunicó que derivado de la segunda entrega que realizó la Auditoría Superior de la Federación coloca a Querétaro nuevamente con cero observaciones; de tal manera que, dijo, en el estado sí se sabe en qué se gasta, porque aquí la transparencia no es un discurso sino es una forma de trabajar; además, en Querétaro sí se cuidan los recursos para que cada peso se convierta en bienestar, en escuelas, seguridad y en salud; acciones que se traducen en tener las más altas calificaciones financieras del país, lo que da como resultado cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

"En Querétaro sí hay claridad, hay orden y hay resultados, porque cuando un gobierno es transparente, la gente vive mejor (…) En Querétaro sí tenemos las finanzas más estables, las mejor calificadas del país, refrendamos nuestras calificaciones, somos un Estado triple A, las tres calificadoras nos colocan con las mejores calificaciones en el país. (…) Ahora bien, esta triple A nos coloca en una fuerte posición de liquidez, planes para aumentar la capacidad de Estado, políticas financieras y gastos prudentes, pagos de ordenamiento y tiene una perspectiva estable", reportó.

Leal Maya, enfatizó que la movilidad pública tiene una inversión 100 por ciento estatal, con más de siete mil millones de pesos. En esta tesitura, indicó que la entidad crece con orden, los ingresos estatales superan los 43 mil 754 millones de pesos, la autonomía financiera aumentó a 20 por ciento y por ende se depende menos de la Federación y más del propio esfuerzo de las y los queretanos. Agregó que entre 2021 y 2025, han sido atendidas por la Unidad de Transparencia cuatro mil 549 solicitudes de información.

Al dar un reporte al corte de este año de las finanzas públicas del estado, abundó que la entidad se posiciona entre los estados más atractivos para invertir de acuerdo al Ranking KPMG; se ubica en el primer lugar nacional en honestidad y ausencia de corrupción, reconocido por el INEGI, el IMCO y el World Justice Project. Así como la mejor Contraloría del país y el sexto lugar nacional en Gobierno Abierto.

En cuanto a la transparencia, indicó que para la presente administración estatal no es un fin, es la base de la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, de ahí que la honestidad no se presume, se demuestra con resultados.