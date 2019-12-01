En Querétaro, la seguridad social no es un privilegio, es la base del progreso: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la presentación de los avances y resultados de las políticas públicas que en materia de seguridad social han sido implementadas durante los primeros cuatro años de su gestión, y que posicionan al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los indicadores de disminución de pobreza y pobreza extrema; acciones que se han convertido en herramientas reales que protegen a las personas, respaldan su esfuerzo y fortalecen la productividad del estado.

Durante el acto, que figuró como un ejercicio de transparencia, y con el que se refrendó el compromiso del Gobernador de hacer que la seguridad social llegue a todos de forma oportuna, suficiente y accesible, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, informó que en un comparativo sobre las cifras a nivel nacional con el comportamiento estatal, gracias a las acciones se determina que en el país el indicador de pobreza equivale al 29.6 por ciento de la población, y en Querétaro es del 16.3 por ciento; en pobreza extrema a nivel nacional es del 5.3 por ciento y en el estado del 1.1 por ciento.

"El objetivo fue llevar una política social con rostro humano, cercana a la gente, con acciones que verdaderamente transformen la vida de las familias queretanas. Y, porque la política social de este gobierno tiene una meta clara, apoyamos a las familias que más lo necesitan para que vivan mejor, más tranquilas y en paz, y construir las condiciones para que tengan un mejor futuro. Hoy podemos decir con orgullo que más de 150 mil personas han sido beneficiadas directamente a través de los distintos programas y acciones que implementamos desde la Secretaría de Desarrollo Social", resaltó.

Indicó que, referente a la reducción de la pobreza, entre el 2022 y el 2024 disminuyó alrededor del 17 por ciento la población en pobreza en el país, en cambio en el estado, durante el mismo periodo bajo en 23 por ciento. En este tenor, señaló que, a nivel nacional la población en pobreza extrema, del 2022 al 2024 se redujo en 22 por ciento y en la entidad, esta reducción en el mismo lapso de tiempo fue del 34 por ciento.

"Sí, hemos reconocido que, sin duda, los programas federales han incidido justamente en esa medida del promedio nacional. Sin embargo, ese diferencial que tenemos en el estado es justamente gracias a las políticas y los programas que ha impulsado el Gobernador Mauricio Kuri y que han dado resultados importantes en nuestra población (…) Dependiendo del indicador, pero estamos entre el cuarto y el quinto lugar", señaló.

Durante la exposición de resultados, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, subrayó que desde su dependencia trabajan todos los días para garantizar la gobernabilidad, fortalecer el diálogo social y asegurar que el marco jurídico sea un verdadero respaldo para la ciudadanía, generando acciones en materia de certeza jurídica que es, y seguirá siendo, dijo, el cimiento de la confianza que une a la sociedad, ejemplo de ello es la regularización y escrituración de 338 predios en el Fraccionamiento Fray Junípero Serra; así como el beneficio para mil 677 personas del Programa de Regularización de Predios, de origen urbano y rústico, del año 2022 a la presente fecha.

“En Querétaro creemos firmemente que los grandes logros de un estado se construyen con trabajo, con diálogo y, sobre todo, con legalidad. Hoy quiero hablarles de un valor que nos distingue como queretanas y queretanos: la certeza jurídica. Este principio, más que un concepto legal, es la base de la confianza social, de la paz y del desarrollo que vivimos en nuestra entidad. Porque en Querétaro, la ley es nuestra fuerza, la justicia nuestro propósito y la certeza jurídica, nuestro orgullo”, manifestó.

Al abordar el tema de la seguridad ambiental, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, a l e r t ó que en la actualidad se enfrenta un entorno poco favorable para el medio ambiente, por los patrones de consumo, de distribución y producción; en este sentido, dijo el Gobernador permitió construir una política ambiental que garantice la seguridad ambiental que busca mejorar la calidad de vida de los queretanos a través del cuidado del medio ambiente.

"Por eso construimos un modelo de gestión ambiental, un modelo de gestión ambiental que lo que busque ponga al ciudadano en el centro de las decisiones ambientales y lo haga partícipe, que el ciudadano pueda trabajar de la mano del gobierno para activar el medio ambiente. Iniciamos con ordenar el territorio, hoy tenemos el 100 por ciento de nuestro territorio está ordenado en base al valor ambiental. Eso tiene un doble beneficio: previene el desarrollo en áreas que no son susceptibles de desarrollarse y cuida la verdadera infraestructura que es la naturaleza", apuntó.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, compartió los resultados que mediante los distintos esquemas de intermediación laboral que opera la dependencia a su cargo han logrado colocar a más de 50 mil personas en una fuente de empleo formal, a través de la creación del Programa Estatal de Empleo que en la gestión del Gobernador se han creado ocho nuevos programas de 10 existentes; además, el 100 por ciento del recurso de financiamiento de estos programas es con recurso estatal.

"Resaltar a nuestro Centro de Conciliación Laboral, este Centro ocupa la posición número cuatro a nivel nacional, es decir, nuestros estándares de tiempo abreviado en la que resolvemos conflictos es de 22 días ¿qué significa? Que hoy cualquier trabajador que esté pasando algún tema de conflicto laboral en su empresa y que acude con nosotros, tardará en promedio 22 días en que su asunto sea resuelto. Con ello también hemos alcanzado un porcentaje muy positivo de conciliación del 100 por ciento de los asuntos de conflictos laborales. El 80 por ciento se resuelve en nuestras sedes del Centro de Conciliación Laboral. Sólo el 19 por ciento es del conocimiento de los tribunales laborales", precisó.

En el estado de Querétaro la salud es una prioridad, afirmó la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, quien durante su presentación acentuó que este derecho humano, se garantiza en el estado, brindando atención por parte de la Secretaría de Salud a alrededor del 40 por ciento de la población, el 60 por ciento, es atendido por el Seguro Social y el ISSSTE; mediante una infraestructura de 198 centros de salud, 64 unidades móviles y cinco hospitales.

"Ha sido una prioridad para este gobierno la salud y lo demuestra con la inversión en infraestructura. El primer ejercicio de esta inversión fue la clínica post-COVID, después la rehabilitación del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, tenemos un nuevo módulo de consulta de especialidades en el Hospital General de Querétaro y también en ese mismo módulo el laboratorio de patología (…) Y dentro de esta inversión están estos tres centros de salud: el centro de salud de Tlacote que tenía alrededor de 45 años de antigüedad y el de Tequisquiapan y San Juan del Río alrededor de 60 años, algunos de ellos un poco más. En total, la inversión de estas unidades que acabamos de presentar es alrededor de 400 millones invertidos, 100 por ciento de recurso estatal, tanto obra como equipamiento", destacó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, enfatizó que, desde el inicio de la administración, el Gobernador marcó como una prioridad importante el tema de la seguridad y la última encuesta del INEGI reportó que el 84.6 por ciento de la ciudadanía identifica el trabajo de la Policía Estatal, 70.9 por ciento de la población reconoce su desempeño como objetivo y casi el 70 por ciento confía en la corporación, números que, destacó, están por encima de la media nacional.

Agregó que en el Complejo Rhino se ha elevado el número de servicios en cuanto a usuarios, pasando de 190 mil por año a más de 400 mil, aumentando su poder de atención en un 60 por ciento y logrando reducir también de manera significativa los tiempos de respuesta para estos usuarios.

"La seguridad no sólo necesita la presencia de patrullas en la calle y que sean nada más visibles, sino que deben estar dirigidas sobre aspectos muy fundamentales que son los que se necesitan, incluye el horario, los días específicos y también la coordinación (…) El objetivo para nosotros no es únicamente decrementar delitos, sino aumentar niveles de tranquilidad. Para nosotros la percepción es tan importante como las cifras y trabajamos todos los días para que la gente sienta la seguridad y no sólo la lea en un reporte. Tenemos un acompañamiento directo y una coordinación y comunicación con más de 132 gremios y redes ciudadanas", concluyó.