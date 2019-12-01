En plena sesión, se agarran a golpes “Alito” Moreno y Fernández Noroña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 16:00:54

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- Mientras concluía la sesión permanente de este miércoles, el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, tuvieron un altercado que terminó en golpes.

Fue al término de los trabajos del segundo receso de la Comisión Permanente, cuando se encontraban entonando el Himno Nacional, que el senador del PRI, comenzó a reclamar algo a Noroña, por lo que empezaron a empujarse.

"Te estoy pidiendo la palabra”, expresó "Alito" a Noroña, quien le respondió respondió “no me toques”. Asimismo, el morenista acusó en sus redes que fue una agresión y señaló a los priistas de “montoneros".

El hecho se volvió viral rápidamente, debido a que los jalones, se pudieron ver en la transmisión en vivo en el Canal del Congreso.

Al abandonar el recinto, Alito Moreno ofreció una rueda de prensa, en donde explicó que la discusión comenzó, porque le preguntó al presidente del Senado, el por qué no le dio el uso de la palabra en la sesión y cuál fue el motivo para que se eliminaran los posicionamientos finales de cada grupo parlamentario.