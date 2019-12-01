En Morelia se apoya el campo con acciones concretas: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, reafirmó el compromiso del Gobierno de Morelia con el sector agropecuario al encabezar una reunión de trabajo con ejidatarios de las comunidades de Emiliano Zapata, San Juanito, San Lorenzo y San Isidro Itzícuaro, en la que se acordó la entrega de semilla y el apoyo con maquinaria rural para el mejoramiento de parcelas.



Durante el encuentro, Yankel Benítez estuvo acompañado por Roberto Carlos López García, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia, donde se subrayó que el impulso al campo se construye con acciones concretas y no con discursos.



“¡El campo se fortalece trabajando de la mano con su gente! Regresar al campo siempre es gratificante, pero hacerlo con compromisos y soluciones concretas lo es aún más”. expresó Benítez Silva.



El secretario del Ayuntamiento enfatizó que la administración municipal permanece cerca de las y los productores, impulsando el agro y generando oportunidades reales, sin discursos, sino apoyo real y medible con resultados.



Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su respaldo al sector rural a través de apoyos directos que contribuyen a fortalecer la productividad y bien común de las familias productoras del municipio.