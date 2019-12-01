En Michoacán el PT está firme en la alianza con la Transformación: Reyes Galindo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 17:26:15
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- "Desde Michoacán, les decimos que nuestra mayor alianza siempre será con la gente, por eso seguimos firmes con quienes han apostado por la verdadera Transformación de nuestro país y del estado", aseguró Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local.

Lo anterior, lo expresó el congresista luego de la firma de la declaratoria a nivel nacional para mantener la coalición entre el PT, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quienes afirmó "la alianza está más fuerte que nunca”.

En esta declaratoria, los tres partidos se comprometieron a apoyar y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, anteponiendo el interés de las familias mexicanas y refrendaron la unidad política para la continuidad en los proyectos de transformación.

"Por el bien de todos y hasta de quienes se autodenominan opositores, con esta alianza nuevamente les damos un mensaje de unidad a todas y a todos los michoacanos, de convicción y esperanza para seguir con la agenda a favor del pueblo", indicó el líder parlamentario del PT. 

 "Esta alianza es histórica, pues nos llevó al inicio de una nueva era en la forma de gobernar en nuestro país, donde se le regresó el poder al pueblo, pues ha sido quien ha decidido a quiénes quiere como sus representantes, una era de verdadera e incluyente democracia", agregó Reyes Galindo.

El congresista, reiteró que el Partido del Trabajo en Michoacán, seguirá siendo un gran aliado de la Cuarta Transformación y continuará su ruta de unidad política en todos los proyectos que beneficien al pueblo.

