En México más de 18.5 millones de mexicanas reciben un Programa de Bienestar: Ariadna Montiel

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, resaltó que hoy las mujeres tienen más derechos y se reconoce su trabajo y esfuerzo, ya que más de 18.5 millones de mexicanas reciben una Pensión o un Programa de Bienestar.

Señaló que la Pensión Mujeres Bienestar es una muestra de que llegamos todas al segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que este apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales llega de manera directa y sin intermediarios a casi 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años contribuyendo a su independencia económica y mejorando su calidad de vida.

Este 8 de marzo, dijo, es tiempo de conmemorar la lucha de las mexicanas a favor de sus derechos y de seguir trabajando por el bienestar de todas. Por primera vez, en 200 años, México tiene a la primera mujer Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, a través de la política de bienestar, reconoce el esfuerzo y aportación de las mujeres, porque con el apoyo de ellas, México avanza y se transforma.

“Es tiempo de mujeres. En México, el trabajo y la historia de las mexicanas, sí cuentan y se reconoce, a través de la política de bienestar que respalda la labor que realizan las mujeres desde su hogar, en el campo o en la calle; en el cuidado de sus hijas e hijos; así como reconoce su aportación en el desarrollo de la nación”, abundó Montiel Reyes.

Con estas acciones, destacó, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México refrenda su compromiso con las mujeres. En un hecho inédito, por primera vez, la Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, destinó para 2026, el presupuesto de un billón de pesos, para todos los Programas de Bienestar.

A la fecha, más de 7.5 millones de mujeres reciben 6 mil 400 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; más de 675 mil mexicanas son derechohabientes de la Pensión para Personas con Discapacidad que les otorga 3 mil 300 pesos cada bimestre; más de 112 mil Madres Trabajadoras reciben el apoyo de mil 650 pesos bimestrales; 800 niñas con cáncer reciben apoyo; y más de 140 mil sembradoras reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos, del Programa Sembrando Vida.

La Beca Rita Cetina beneficia a más de 3.4 millones de estudiantes de educación básica y secundaria; la Beca Universal Benito Juárez, llega a más de 1.8 mil estudiantes de bachillerato; Jóvenes Escribiendo el Futuro, llega a más de 218 mil estudiantes de licenciatura; Jóvenes Construyendo el Futuro apoya a más de 165 mil jóvenes para su preparación; Bienpesca llega a más de 6 mil 516 beneficiarias.

Asimismo, más de 680 mil mujeres reciben el Programa Producción para el Bienestar; más de 819 mil el Programa de Fertilizantes; Precios de Garantía, llega a más de 3 mil mujeres; La Escuela Es Nuestra para educación básica beneficia a más de 66 mil estudiantes mujeres y para media superior a más 6 mil; en tanto que, el programa de vivienda ha brindado apoyo a más de 112 mil mujeres.

Mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) se reconoce el derecho de las mujeres, pues son ellas, las encargadas de administrar los recursos de sus comunidades que se entregan para la realización de obras de infraestructura social básica; de igual manera, en el Programa Salud Casa por Casa, colaboran en su mayoría, enfermeras y médicas que otorgan consultas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores y personas con discapacidad para dar seguimiento a su salud.