En la CEDH, romper las barreras que impiden la accesibilidad, es tarea de todos los días: Josué Mejía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:23:22

Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026.- El ombudsperson de Michoacán, Josué Mejía, aseguró que “en la CEDH, romper las barreras que impiden la accesibilidad, es tarea de todos los días”. Lo anterior, en el acto de entrega de auxiliares auditivos a niñas y niños de entre 1 y 13 años de edad, que realizó la Fundación Dante Eludier.

Mejía Pineda reconoció la vocación altruista de la Fundación, así como su activa participación en el desarrollo de la sociedad.

Dijo que este tipo de acciones son muestra de la voluntad de “salir y hacer el bien”, por lo que agradeció el trabajo que cada una de las personas que integran la fundación, realizan en beneficio de la sociedad michoacana.

El ombudsperson puso a disposición de las y los asistentes los servicios de las áreas de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y de Trabajo Social de la CEDH, a fin de que, si alguien lo requiere, se le canalice a los servicios de salud que ofrece el Estado y se les dé el debido acompañamiento.

Por su parte, Martha Rocío Ramírez Muñoz, presidenta de la Fundación Dante Eludier, dijo que el objetivo de la organización es mejorar la calidad de vida de niños y niñas con discapacidad auditiva, así como promover la inclusión, a través de programas de detección y prevención.

Agregó que éste, no sólo constituye un acto de entrega de aparatos auditivos, sino que es una acción encaminada a “romper la barrera del silencio”, hecho que cambiará la vida de las personas beneficiadas.

Enfática, recordó que la inclusión no es un acto de buena fe, sino un derecho fundamental.

Ramírez Muñoz reconoció el trabajo y la entrega de todas las personas que, de manera voluntaria, colaboran en la Fundación, así como el apoyo de quienes con sus donativos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de quienes presentan discapacidad auditiva.

Finalmente, las madres de familia de las y los niños beneficiados, expresaron su profundo agradecimiento a la Fundación y celebraron que a partir de este momento sus hijos e hijas puedan integrarse de mejor manera a los ámbitos familiar, escolar y social.