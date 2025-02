En elección Judicial si se contemplan a pueblos originarios: Diputada

Morelia, Michoacán, a 21 de del 2025- Eréndira Isauro Hernández, diputada local por el distrito de Paracho, informó que sí hubo participación de abogados pertenecientes a los pueblos originarios de Michoacán en el proceso de selección del Poder Judicial.

En entrevista apuntó que tiene el conocimiento de varios perfiles que se registraron para la elección de jueces y magistrados, algunos de ellos no pasaron a la segunda etapa.

"Sí hubo participación por parte de algunos compañeros que ubico incluso del distrito... entonces, pues no podríamos hablar o generalizar que no hubo conocimiento, porque sí tengo por ahí el dato de que sí hubo participación por parte de algunos abogados o que tienen experiencia de participar en el proceso, entonces hasta esa primera etapa igual no cumplieron quizás con los requisitos, quedaron en la primera etapa, otros no, otros están dentro de la segunda etapa, por ahí también regresé la segunda lista, entonces yo no me atrevería a generalizar que faltó la difusión para la participación", detalló la legisladora integrante de la Representación Parlamentaria.

Isauro Hernández, señaló que en próximos días los organismos electorales tienen la tarea de la difusión del Proceso Judicial y exista una amplia participación por parte de las comunidades indígenas.

Hace un par de días, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, advertía que entre las localidades existen muy pocos datos sobre dicho proceso, lo que provocaría como consecuencia una mínima participación en las urnas el próximo 1 de junio.