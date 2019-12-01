En el mes de agosto, la SSP de Michoacán recuperó 238 vehículos

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Como resultado de distintas acciones llevadas a cabo en las 10 regiones del estado durante el mes de agosto, se recuperaron un total de 238 vehículos, informó Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública.

Sobre el particular se informó que el combate al robo de vehículos ha sido una de las prioridades del mecanismo estatal en materia de seguridad, esto sumado a las tareas estratégicas y las labores de videovigilancia que el C5 Michoacán mantiene en todo el territorio.

Desde el 1 de octubre del 2021 al último corte mensual de agosto 2025, suman un total de 12 mil 910 automotores recuperados durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Los operativos permanentes y coordinados entre los tres órdenes de gobierno se mantienen activos para frenar todos los delitos que atenten en contra del patrimonio de la ciudadanía.

La denuncia es importante, por lo que la SSP pone a disposición la línea de atención de emergencias 911 y la aplicación móvil 911 Michoacán, disponibles las 24 horas del día, donde pueden reportar robo de vehículos y otro tipo de incidentes.