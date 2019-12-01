En breve se inaugurará el nuevo Parque lineal de Avenida Quinceo: Alfonso Martinez

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- El nuevo Parque Lineal de Avenida Quinceo que construye el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar se encuentra prácticamente listo para ser disfrutado por miles de morelianos que viven al Norte de la capital y que ahora contarán con un espacio funcional para convivir, jugar y hacer ejercicio.

En recorrido de supervisión, el Alcalde revisó los últimos detalles de esta obra de 1.1 kilómetros, la cual cuenta con senderos de ecocreto que permiten la filtración de agua, jardines, skatepark, área para mascotas, bancas, luminarias, papeletas y todo lo necesario para que las personas lo disfruten con seguridad.

Alfonso Martínez Alcázar recordó que este espacio ubicado al norte de la ciudad se encontraba en el abandono, con basura y tierra, fue recuperado para convertirlo en un parque lineal como el del Bulevar García de León, en donde las familias pudieran convivir.

En compañía de los secretarios de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia y de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el Alcalde refirió que el parque lineal de Avenida Quinceo es un ejemplo del trabajo que lleva a cabo el Gobierno de Morelia para impulsar el desarrollo de toda la capital.

Subrayó que a días de que se inaugure formalmente, ya se percibe un mejor dinamismo económico en esta zona al Norte de Morelia, aunado a que las familias ya lo utilizan para hacer ejercicio y pasear, brindando un mejor rostro al municipio.