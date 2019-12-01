En breve se inaugurará el nuevo Parque lineal de Avenida Quinceo: Alfonso Martinez

En breve se inaugurará el nuevo Parque lineal de Avenida Quinceo: Alfonso Martinez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 13:24:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- El nuevo Parque Lineal de Avenida Quinceo que construye el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar se encuentra prácticamente listo para ser disfrutado por miles de morelianos que viven al Norte de la capital y que ahora contarán con un espacio funcional para convivir, jugar y hacer ejercicio.

En recorrido de supervisión, el Alcalde revisó los últimos detalles de esta obra de 1.1 kilómetros, la cual cuenta con senderos de ecocreto que permiten la filtración de agua, jardines, skatepark, área para mascotas, bancas, luminarias, papeletas y todo lo necesario para que las personas lo disfruten con seguridad.

Alfonso Martínez Alcázar recordó que este espacio ubicado al norte de la ciudad se encontraba en el abandono, con basura y tierra, fue recuperado para convertirlo en un parque lineal como el del Bulevar García de León, en donde las familias pudieran convivir.

En compañía de los secretarios de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia y de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el Alcalde refirió que el parque lineal de Avenida Quinceo es un ejemplo del trabajo que lleva a cabo el Gobierno de Morelia para impulsar el desarrollo de toda la capital.

Subrayó que a días de que se inaugure formalmente, ya se percibe un mejor dinamismo económico en esta zona al Norte de Morelia, aunado a que las familias ya lo utilizan para hacer ejercicio y pasear, brindando un mejor rostro al municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan más de 380 kilos de narcóticos en el AIQ: GN
FGR busca pena de entre 20 y 40 años de prisión contra Ruffo por huachicol fiscal
Reportan explosión en la agencia Mercedes Benz de Morelia, Michoacán; hay una mujer lesionada
Vinculan a proceso contra presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 7 años
Más información de la categoria
Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria
Cae presunto operador de Jalisco en Ciudad Hidalgo, Michoacán; decomisan arsenal, estupefaciente y equipo táctico
Policía Morelia, 4 veces más productiva que la Guardia Civil
Decomisan 1.5 toneladas de estupefacientes y detienen a 5 extranjeros, en Chiapas
Comentarios