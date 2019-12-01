En beneficio de Michoacán, GPPRD votó a favor de la “Ley antideuda”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:23:24

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- En beneficio del pueblo de Michoacán, de las presentes y futuras generaciones, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, votó a favor de la ley de “No deuda”, que presentó el titular del Ejecutivo.

Durante la Sesión Ordinaria de este día, la Diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, reconocieron la labor de las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Deuda Pública, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública por el dictamen realizado.

La aprobación de la ley “Antideuda”, representa garantizar que al contratar deuda pública los gobiernos estatales puedan pagar los créditos y lo que ello genere, antes de que concluyan su periodo gubernamental para el cual fueron electos.

Brissa Arroyo Martínez, Coordinadora del GPPRD, detalló que al aprobarse esta nueva ley se evitará que el Poder Ejecutivo contrate deuda a largo plazo y que trascienda varias administraciones, es decir, “el objetivo es que no haya esas deudas impagables que comprometen las finanzas estatales y que se van heredando de gobierno en gobierno”, dijo.

Al hacer uso de la voz en tribuna, el diputado local, Octavio Ocampo Córdova argumentó su voto a favor y abundó que el gobierno estatal que contrate deuda deberá cubrirla antes de concluya su administración y de esta forma poder mantener disciplina financiera.

Ocampo sostuvo que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal es acertada para que no se puedan comprometer los recursos públicos de las nuevas generaciones y mantener un orden financiero.

En el mismo sentido, el diputado local, Conrado Paz Torres, expuso que a partir de la aprobación de esta ley se prohíbe la contratación de deuda pública de largo plazo que rebase el periodo gubernamental de la administración en funciones, se salvaguarda la inversión pública y se avanza hacia finanzas estables.

Para el caso de los Ayuntamientos esta modificación constitucional no los afectará, se exceptúan, ya que los municipios que requieran financiamiento deberán solicitar su autorización al Poder Legislativo.

El GPPRD en la 76 Legislatura refrenda la voluntad de acompañar aquellas iniciativas que representan un avance hacia la justicia social y que impacten positivamente a las michoacanas y michoacanos.