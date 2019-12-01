En beneficio de Michoacán, GPPRD votó a favor de la “Ley antideuda”

En beneficio de Michoacán, GPPRD votó a favor de la “Ley antideuda”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:23:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- En beneficio del pueblo de Michoacán, de las presentes y futuras generaciones, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, votó a favor de la  ley de “No deuda”,  que presentó el titular del Ejecutivo.

Durante la Sesión  Ordinaria de este día, la Diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, reconocieron la labor de las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Deuda Pública, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública por el dictamen realizado.

La aprobación de la ley “Antideuda”,  representa garantizar que al contratar deuda pública los gobiernos estatales puedan pagar los créditos y lo que ello genere, antes de que concluyan su periodo gubernamental para el cual fueron electos.

Brissa Arroyo Martínez, Coordinadora del GPPRD, detalló que al aprobarse esta nueva ley se evitará que el Poder Ejecutivo contrate deuda a largo plazo y que trascienda varias administraciones, es decir, “el objetivo es que no haya esas deudas impagables que comprometen las finanzas estatales y que se van heredando de gobierno en gobierno”, dijo. 

Al hacer uso de la voz en tribuna, el diputado local, Octavio Ocampo Córdova argumentó su voto a favor y abundó que el gobierno estatal que contrate deuda deberá cubrirla antes de concluya su administración y de esta forma poder mantener disciplina financiera.

Ocampo sostuvo que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal es acertada para que no se puedan comprometer los recursos públicos de las nuevas generaciones y mantener un orden financiero. 

En el mismo sentido, el diputado local, Conrado Paz Torres,  expuso que a partir de la aprobación de esta ley se prohíbe la contratación de deuda pública de largo plazo que rebase el periodo gubernamental de la administración en funciones, se salvaguarda la inversión pública y  se avanza hacia finanzas estables.

Para el caso de los Ayuntamientos esta modificación constitucional no los afectará, se exceptúan, ya que los municipios que requieran  financiamiento deberán solicitar su autorización al Poder Legislativo.

El GPPRD en la 76 Legislatura refrenda la voluntad de acompañar aquellas iniciativas que representan un avance hacia la justicia social y que impacten positivamente a las michoacanas y michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida
Choque de motocicletas deja un fallecido y un herido en la colonia Rancho Seco de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Desmantelan sistema de “halconeo” en Zamora, Michoacán: aseguran 11 cámaras clandestinas
Comando armado ataca al convoy de Pepe Aguilar en Zacatecas
Comentarios