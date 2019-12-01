En 2026, más presupuesto a Centros Penitenciarios de Michoacán para combatir la extorsión: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:06:52
Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el próximo año se otorgará un incremento presupuestal a los Centros Penitenciarios del Estado, como parte de la estrategia de combate a la extorsión, pues un número importante de llamadas relacionadas a este delito salen de dichos centros.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal señaló que este incremento presupuestal permitirá establecer protocolos, medidas de prevención y tecnología para combatir las  extorsiones.

También en temas de seguridad, agregó que habrá un incremento presupuestal a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para dotar de más recursos a la Guardia Civil.

Ramírez Bedolla explicó que para el próximo año se prevé un presupuesto de 107 mil millones de pesos, lo que representa una redirección de recursos economicos para aportar al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, para el cual el gobierno del estado aportará dos mil 700 millones de pesos el próximo año.

De la misma manera, reiteró que esto no representa deuda para el estado, ni déficit en el presupuesto para el próximo año, y tampoco la desaparición de alguna secretaría estatal.

