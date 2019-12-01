Empleo temporal y limpieza integral marcan la ruta para rescate del lago de Pátzcuaro: Compesca

Pátzcuaro, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- Como parte de la estrategia para la recuperación integral del lago de Pátzcuaro, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informa sobre la ejecución de acciones prioritarias durante este año. Los trabajos se concentrarán en los canales Ihuatzio y Chapultepec, enfocándose en la limpieza de vías de navegación, dragado para mejorar la profundidad y rehabilitación de manantiales.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, señaló que los trabajos se realizarán con maquinaria acuática y mediante empleos temporales, orientados a retirar material vegetativo invasivo que obstruye la circulación del agua y limita la navegación de las y los pescadores.

El funcionario estatal subrayó que la Compesca mantendrá las labores en los canales de navegación entre las islas y en el canal recién rehabilitado de Erongarícuaro, con el objetivo de asegurar el tránsito y optimizar el flujo hídrico.

Asimismo, detalló que se mantendrán las acciones de rehabilitación y mantenimiento en los manantiales de Urandén y Tzentzénguaro, los cuales son fundamentales para la aportación de agua al lago de Pátzcuaro.

Finalmente, destacó que, al consolidar estas acciones, se obtendrán resultados positivos en la recuperación de este cuerpo de agua, en cumplimiento a las indicaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y en beneficio de las comunidades ribereñas.