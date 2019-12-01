Empleo temporal y limpieza integral marcan la ruta para rescate del lago de Pátzcuaro: Compesca

Empleo temporal y limpieza integral marcan la ruta para rescate del lago de Pátzcuaro: Compesca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 14:51:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- Como parte de la estrategia para la recuperación integral del lago de Pátzcuaro, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informa sobre la ejecución de acciones prioritarias durante este año. Los trabajos se concentrarán en los canales Ihuatzio y Chapultepec, enfocándose en la limpieza de vías de navegación, dragado para mejorar la profundidad y rehabilitación de manantiales.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, señaló que los trabajos se realizarán con maquinaria acuática y mediante empleos temporales, orientados a retirar material vegetativo invasivo que obstruye la circulación del agua y limita la navegación de las y los pescadores.

El funcionario estatal subrayó que la Compesca mantendrá las labores en los canales de navegación entre las islas y en el canal recién rehabilitado de Erongarícuaro, con el objetivo de asegurar el tránsito y optimizar el flujo hídrico.

Asimismo, detalló que se mantendrán las acciones de rehabilitación y mantenimiento en los manantiales de Urandén y Tzentzénguaro, los cuales son fundamentales para la aportación de agua al lago de Pátzcuaro.

Finalmente, destacó que, al consolidar estas acciones, se obtendrán resultados positivos en la recuperación de este cuerpo de agua, en cumplimiento a las indicaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y en beneficio de las comunidades ribereñas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de una moto y un vehículo en Uruapan, Michoacán, deja dos heridos graves
Hallan cadáver calcinado en Cotija, Michoacán
Sentencian a dos personas por robo y privación ilegal de la libertad en Irapuato
Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 
Más información de la categoria
Movimientos clave en la Fiscalía de Michoacán: Torres Piña sacude el tablero pericial con dos nombramientos
Bedolla destaca grandeza de Morena; más de 11 millones de mexicanos defienden la soberanía nacional
Líder de La Ruana, Guadalupe Mora, desmiente vínculo con desapariciones y señala campaña de difamación
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Comentarios