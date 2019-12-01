Emplaca tu moto, programa que condona multas y recargos en regularización de motocicletas: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- Por medio del programa Emplaca tu moto, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), aplica condonación del 100 por ciento en multas y recargos en el registro, dotación de placa y refrendo de motocicletas irregulares.

Así lo dio a conocer el tesorero estatal, Luis Navarro, en rueda de prensa encabezada por el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla. Señaló que en Michoacán circulan 412 mil 656 motocicletas, cifra que representa el cinco por ciento de las que existen a nivel nacional. La entidad ocupa el sexto lugar nacional en cuanto a número de motocicletas en circulación, destacó.

Explicó que, sensible a la preocupación social por un porcentaje considerable de motocicletas que transitan sin placas ni registro en la geografía michoacana, e incluso en respuesta a la petición de diversos alcaldes, el gobernador dio instrucciones para ofrecer, en noviembre y diciembre del presente año, el programa Emplaca tu moto, que consiste en condonar multas y recargos en el registro, dotación y pago de refrendo 2025.

Por otra parte, Luis Navarro dio a conocer que, con motivo del tradicional Buen Fin, del 13 al 30 de noviembre, la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Satmich, otorgará condonación de multas y recargos en la renovación de licencias de conducir extemporáneas y en adeudos de refrendos vehiculares.

Para concluir, el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán, manifestó que las personas interesadas en regularizar sus motocicletas y en renovar sus licencias de conducir, deben realizar el trámite presencialmente y evitar la participación de intermediarios. Mientras que el pago de refrendos vehiculares puede realizarse en línea o en efectivo en sucursales bancarias o tiendas de autoservicio y de conveniencia.