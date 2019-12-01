Emma Rivera impulsa reforma para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados y dignificar a quienes cuidan en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:28:31
Morelia, Michoacán a 05 de marzo de 2026 .- Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de consolidar el Sistema Nacional de Cuidados como un acto de justicia social para millones de familias. Señaló que el trabajo de cuidados —que implica atender a niñas, niños, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermas— sostiene la vida diaria del país y, sin embargo, sigue siendo invisible y no remunerado. De acuerdo con la ENASIC, en México 31.7 millones de personas realizan estas labores y más del 75 por ciento son mujeres.

La legisladora explicó que el Sistema de Cuidados se fortalece con acciones como los Centros de Educación y Cuidado Infantil y los programas de bienestar dirigidos a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, los cuales permiten aliviar la carga que históricamente han asumido las mujeres y abrir más oportunidades para su desarrollo. “En la Cuarta Transformación entendemos que el bienestar no es un privilegio, es un derecho, y por eso debemos reconocer y respaldar a quienes cuidan”, expresó.

Como parte de su propuesta, Emma Rivera impulsa reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Obra Pública para que los nuevos hospitales incluyan espacios dignos para las personas cuidadoras, como áreas de descanso, higiene y acompañamiento. También se busca fortalecer la movilidad y el traslado de pacientes cuando no haya atención médica en su lugar de origen. “Es tiempo de humanizar nuestras leyes y nuestras instituciones. Cuidar a quien nos cuida es avanzar hacia una verdadera justicia social, donde nadie se quede atrás y nadie se quede fuera”, concluyó.

