“El uso de gestores es una práctica común en Querétaro para agilizar trámites municipales, pero es importante considerar alternativas para evitar riesgos y costos innecesarios”; indicó Adriana Fuentes Cortés

Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- La contratación de “gestores” para la emisión de trámites desde el municipio de Querétaro sigue siendo una práctica común entre distintos sectores sociales, así como entre algunas empresas, sobre todo quienes se dedican a cuestiones inmobiliarias o de infraestructura, reconoció la Adriana Fuentes Cortés, titular de la Secretaría de Atención Ciudadana.

“El uso de gestores es una práctica común en Querétaro para agilizar trámites municipales, pero es importante ser consciente de sus implicaciones y considerar alternativas para evitar riesgos y costos innecesarios”.

Detalló que la dependencia a su cargo en conjunto con las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas realiza una serie de mesas de trabajo para lograr una mayor simplificación de trámites, con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda obtener sus documentos de manera sencilla, en especial las licencias de construcción.

Detalló que, con su equipo de trabajo ha logrado identificar que estás licencias, además de las solicitudes de cambios de uso de suelo, son de los documentos más frecuentes que solicitan ciudadanos a través de terceros, por lo menos en un 20 por ciento a un 30 por ciento de las atenciones brindadas en ventanillas.

Enfatizó que, si bien este tipo de servicios no son ilegales, si recomendó a los ciudadanos a no solicitarlos sobre todo por los costos extras que pueden representar e invitó a realizar visitas presenciales a las oficinas de Centro Cívico en horarios de 9:00 a 17:00 horas, en dónde el personal de Atención Ciudadana brinda todas las asesorías de manera personalizada.