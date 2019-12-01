“El presupuesto de Morena es como la historieta del lobo disfrazado de oveja": Lorena García Alcocer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 17:37:29

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2025.- El presupuesto de egresos del Gobierno federal refleja falta de sensibilidad social y de eficacia, al no ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrenta el país, aseguró la diputada federal por Querétaro, Lorena García Alcocer.

En su intervención en Tribuna, llamó a transformar la indignación de millones de mexicanas y mexicanos en una fuerza que defienda la vida, la seguridad y la dignidad de las familias.

“El presupuesto de Morena es como la historieta del lobo disfrazado de oveja por ello pedimos no engañar a la ciudadanía con discursos que no se traducen en resultados. En el PAN sí estamos a favor de todo lo que fortalezca la patria, la calidad de vida de nuestras familias y la libertad que anhelamos como mexicanos”.

Destacó que el verdadero sentido del gasto público debe reflejar las prioridades de las familias mexicanas como lo son: salud, educación, vivienda segura y protección frente a la violencia.

“Como madre y representante, no destinaría los recursos familiares a un barril sin fondo o a obras inoperantes; el presupuesto nacional debe tener ese mismo criterio”.

Exigió mayores recursos para los servicios estatales de salud, el programa de apoyo a madres trabajadoras, el mejoramiento urbano y los refugios para mujeres víctimas de violencia, recordando que México registra más de 23 mil casos de violencia intrafamiliar en lo que va del 2025.

También, pidió fortalecer el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), ante los 7.5 millones de viviendas irregulares que existen en el país; y garantizar mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro, en reconocimiento a los 30 mil estudiantes que representan orgullo académico y cultural para el estado.

Lamentó que en el país se viva una realidad marcada por la inseguridad, la precariedad económica y un sistema de salud debilitado.

“Hoy enfrentamos con vergüenza un país inseguro, con carencias educativas y millones de familias sin esperanza. El presupuesto debe servir para devolverle su dinero a la gente”.

Recordó que la función del Congreso es defender lo que pertenece al pueblo, no a intereses partidistas: “que la tristeza se convierta en coraje para defender a los nuestros; que no sea en vano la muerte de tantos mexicanos privados de la vida”.