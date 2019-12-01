El municipio de Jiquilpan continúa transformando sus vialidades con obras integrales: Gerardo Olloqui entrega rehabilitación de la calle López Rayón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 19:06:10

Jiquilpan, Michoacán, a 26 de junio de 2026.- Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y atender necesidades históricas de la población, el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Gerardo Olloqui Estrada, llevó a cabo la rehabilitación integral de la calle López Rayón.

La obra incluyó la colocación de piedra y huella de adoquín, además de la renovación total de las redes de drenaje y agua potable, las cuales presentaban importantes deficiencias desde hace años, beneficiando directamente a las familias que transitan y habitan en esta vialidad.