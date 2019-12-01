El INE no le puede pertenecer a las cúpulas partidistas: Laura Ballesteros 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:11:54

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- En medio del álgido debate sobre la gobernanza y los contrapesos democráticos en el país, la diputada federal y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, subió el tono frente a las fuerzas tradicionales al respaldar sin matices el decálogo de ocho propuestas presentado por la presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández.

El posicionamiento sacude el tablero político al poner sobre la mesa la exigencia de frenar la tentación del control partidista en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para la legisladora emecista, la autonomía del árbitro comicial no admite medias tintas ni simulaciones legislativas.

“El INE no puede ser de los partidos políticos. Movimiento Ciudadano exige que los partidos saquen las manos del INE de una buena vez por todas y que nuestra autoridad electoral sirva para lo que fue creada: proteger el voto de la gente”.

La ofensiva respaldada por la líder emecista ocurrió en sincronía con la ruta que ella misma impulsa desde la Cámara de Diputados de la mano del legislador federal Juan Zavala. Ambos legisladores mantienen en la agenda una iniciativa orientada a rescatar la colegialidad y los contrapesos institucionales, buscando desactivar los riesgos de concentración de decisiones que, a juicio de la oposición, debilitan el equilibrio de poderes.

En este frente común con la cúpula empresarial queretana, Ballesteros avaló la creación de un comité ciudadano verdaderamente independiente. Dicho mecanismo tendría la tarea de fiscalizar los procesos internos del instituto, evaluar con rigor técnico los perfiles directivos y dotar de transparencia a cada determinación del organismo.

El pliego petitorio respaldado por la representación de Movimiento Ciudadano en Querétaro traza una línea roja frente a los vicios del pasado e incluye investigaciones oportunas y transparentes libres de coacciones o presiones de partidos; mecanismos de vigilancia interna con dientes y rendición de cuentas permanente; restablecer modelos de toma de decisiones colegiadas para evitar decisiones unilaterales y la involucración activa de la sociedad civil en el diseño y designación de perfiles evaluadores y directivos.

Con este respaldo, la dirigencia de Movimiento Ciudadano busca capitalizar el descontento ciudadano y empresarial, elevando el costo político para cualquier intento de cooptación institucional rumbo a los próximos procesos de discusión legislativa.

Reiteró la disposición de su fuerza política para mantener canales de diálogo abiertos con el sector empresarial y la sociedad civil en Querétaro, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país.