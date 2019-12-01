El Congreso de Michoacán, aliado de las finanzas sanas y de no endeudar más a Michoacán: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.- El Poder Legislativo de Michoacán, siempre será un aliado en el saneamiento de las finanzas públicas y la erradicación de la deuda que acarrea el gobierno del Estado, así lo manifestó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles el diputado Baltazar Gaona, señaló que esta 76 Legislatura acompañó la Ley para que las administraciones estatales no puedan contratar deudas a largo plazo y con ello fortalecer las finanzas públicas de Michoacán.

“Este decreto ya se encuentra publicado en el Periódico Oficial y es de gran relevancia para todo el estado de Michoacán y para las generaciones futuras. Al respecto del endeudamiento que hoy tiene Michoacán, considero que las administraciones pasadas, sí le deben una explicación al pueblo de Michoacán para que nos digan en qué se gastó todo ese dinero”, aseveró.

El diputado presidente señaló que, a partir de la promulgación de este decreto de no más deuda para Michoacán, “de aquí para delante no habrá más deuda en Michoacán, con esta reforma le cerramos el paso a esas administraciones que han sido poco confiables y han abusado de la confianza del pueblo y del Poder Legislativo, con esto se acaba completamente la posibilidad de contratar más deuda”, finalizó.