El Cártel del Sombrero tiene más integrantes en la cárcel que seguidores: diputado Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:34:10

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.– El diputado Baltazar Gaona García cuestionó la escasa convocatoria de la marcha realizada este domingo en Uruapan y aseguró que el Movimiento del Sombrero ha perdido credibilidad por sus constantes contradicciones.

“Parecía que había más reporteros que ciudadanos. Mucha cámara y pocos sombreros. Las cifras oficiales exhiben el verdadero respaldo que tiene este movimiento”, ironizó.

El presidente del Congreso señaló que resulta preocupante que personas cercanas al entorno político de Carlos Manzo figuren entre los detenidos por su presunta participación en el homicidio del exalcalde.

También cuestionó que sigan pendientes elementos importantes para la investigación, como los teléfonos celulares de Manzo, y pidió aclarar quién financia la defensa jurídica de los detenidos.

“Dicen exigir justicia, pero deberían comenzar por aclarar tantas contradicciones. Que expliquen quién paga a los abogados y por qué no han entregado información a la Fiscalía para esclarecer este crimen”, expresó.

Finalmente, Gaona García sostuvo que el asesinato de Carlos Manzo no debe utilizarse con fines políticos y exigió investigar a todos los involucrados, sin importar su cercanía con el Movimiento del Sombrero.

“La comercialización y exposición del nombre de Carlos Manzo ha sido tan exagerada que empieza a rayar en lo ridículo y a generar fastidio entre los ciudadanos, además de representar una falta de respeto hacia sus familiares”, concluyó.