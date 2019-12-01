El alcalde vive en otra Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:15:28

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Tras el informe presentado por el presidente municipal de Morelia, el diputado local Juan Carlos Barragán lamentó que el alcalde parezca vivir en una ciudad distinta a la que todos los días padecen las y los morelianos.

“Presentó cifras alegres que se alejan de la realidad; la gente vive en una ciudad insegura, con servicios públicos deficientes y problemas que se han agravado en su tercera administración”, señaló Barragán.

El legislador recordó que, de acuerdo con datos oficiales, 7 de cada 10 morelianas y morelianos se sienten inseguros en la ciudad, mientras que la policía municipal que presume como acreditada, en los hechos se ha convertido en una policía recaudadora más que en una fuerza protectora de la ciudadanía.

En materia de servicios públicos, Barragán puntualizó que el problema de los baches sigue siendo el mismo o peor que en sus administraciones anteriores.

“Son las mismas calles dañadas, pero con más baches y sin soluciones reales”, mencionó.

En cuanto al suministro de agua potable, el diputado denunció que en muchas colonias simplemente no hay, y en otras llega de manera irregular y en malas condiciones, afectando la calidad de vida de miles de familias.

Barragán también aclaró que las grandes obras que actualmente se construyen en Morelia no son resultado de la gestión municipal, sino que están siendo financiadas con recursos del Gobierno del Estado, lo que demuestra que el desarrollo de la ciudad avanza gracias al esfuerzo y la inversión estatal, no a la administración del alcalde.

“El presidente municipal vive en otra Morelia; la que vemos y sufrimos todos los días es una ciudad con inseguridad, con baches, con servicios deficientes y con agua escasa. Es momento de que gobierne con la realidad y no con discursos”, finalizó.