Durante gobierno de Bedolla, suman más de 3 mil 800 mdd en inversión empresarial y 39 mil empleos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:43:26

Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán suman 3 mil 847.59 millones de dólares de inversión por parte de diversos grupos empresariales, lo cual impulsa el desarrollo económico del estado al generarse más de 39 mil empleos directos e indirectos.

En la conferencia de prensa de este martes, el mandatario explicó que desde el 2021, fecha en que se inició este gobierno, son 20 empresas como Grupo Merza, Elevapark, ArcelorMittal, Bafar y Arauco, entre otras, las que han invertido en 13 municipios de la entidad.

Ramírez Bedolla detalló que esta inversión ha generado 14 mil 613 empleos de manera directa y 25 mil 103 de forma indirecta, generando beneficios para la economía de las familias michoacanas.

En tanto, Yunuén Mejía, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), detalló que, en octubre pasado, Michoacán alcanzó la cifra de 501 mil 469 empleos formales.

Además, subrayó que se tiene proyectada una inversión de más de 11 mil 987 millones de pesos para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Parque Bajío Michoacán”, donde el Gobierno estatal destinaría alrededor de 600 millones de pesos.