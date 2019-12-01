Dirigentes de Morena se suman a Carlos Torres Piña y llaman a la transformación en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:59:54

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Diversos dirigentes y representantes de Morena en Michoacán anunciaron su respaldo al coordinador estatal Carlos Torres Piña, con el objetivo de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, luego de los resultados del proceso interno del partido.

Entre quienes manifestaron su adhesión se encuentran la diputada federal Marcela Velázquez Vázquez; Jeanett Márquez Capiz, secretaria general de Morena en Michoacán; Sandra Olimpia Garibay, diputada local; Manuel López Meléndez, dirigente de Michoacán en Movimiento, y Martín García Avilés, representante del Movimiento Amplio de Izquierdas (MAÍZ).

Durante el encuentro, los participantes dieron a conocer nuevas incorporaciones a la ruta política encabezada por Torres Piña y señalaron que, ante la cercanía de los próximos procesos electorales, consideran necesario concentrar esfuerzos en el trabajo territorial y la organización del movimiento.

Los dirigentes afirmaron que reconocen los resultados de las encuestas internas mediante las cuales se designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal, así como las decisiones tomadas por la dirigencia nacional.

Por su parte, los representantes señalaron que, aunque en el proceso interno respaldaron distintos proyectos, ahora consideran que deben mantenerse dentro de la ruta institucional de Morena.

Los dirigentes aseguraron que su decisión no responde a una búsqueda de cargos o posiciones políticas, sino a su intención de continuar trabajando dentro de Morena. Añadieron que sostendrán acercamientos con Torres Piña para definir las tareas y responsabilidades que asumirán en la organización territorial.

Finalmente, reiteraron que su incorporación al proyecto de Carlos Torres Piña busca fortalecer la organización de Morena en Michoacán y preparar el trabajo político rumbo a 2027, sin descartar que las diferencias internas puedan resolverse mediante el diálogo y los acuerdos partidistas.