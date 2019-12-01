Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- La dirigencia nacional de Morena mantiene las negociaciones para definir su política de alianzas rumbo a los próximos procesos electorales, informó Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; señaló que las decisiones se tomarán primero a nivel nacional y posteriormente se trabajará en los acuerdos para Michoacán.

En conferencia de prensa, el morenista indicó que ha participado en reuniones de evaluación con la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel. Entre las tareas organizativas, reportó un avance de entre 50 y 55 por ciento en las 549 asambleas seccionales solicitadas por la dirigencia.

Sobre los acercamientos con otras fuerzas políticas, explicó que el encuentro reciente con el Partido Verde y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contó con autorización de la dirigencia nacional. Añadió que también continúan las conversaciones con el Partido del Trabajo (PT), donde, aseguró, existen avances.

Torres Piña señaló que los resultados de las encuestas correspondientes a distritos federales comenzarán a conocerse en algunos días. Una vez concluida la negociación nacional, Morena buscará trasladar los acuerdos al ámbito estatal y avanzar en la definición de su estrategia política.

Finalmente, afirmó que existe disposición para mantener el diálogo con las distintas fuerzas y liderazgos de izquierda en Michoacán. Dijo que el objetivo es construir acuerdos de unidad y trabajar conjuntamente en las plataformas y programas que presentarán en su momento.