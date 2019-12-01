Directora del IEMSySEM rechaza quema de camiones por normalistas: "No hay justificación, pareciera que actúan por consigna"

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Tras la quema de un camión de lácteos por parte de presuntos normalistas en Morelia, Marina Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSySEM), condenó los actos y aseguró que "no hay justificación" para tales acciones, sin descartar que los actos respondan a "consignas".

Indicó que es atribución de las autoridades de seguridad pública estatal actuar contra los responsables, debido a que los jóvenes se encontraban encapuchados, lo que dificulta su identificación, incluso para conocer si verdaderamente están inscritos en alguna escuela formadora de docentes.

Sosa Olmedo recordó que la autoridad educativa ha mantenido un diálogo constante con los estudiantes, mencionando una reunión desarrollada el pasado jueves, donde se abordaron sus inquietudes.

La titular del IEMSySEM indicó que, entre las demandas recientes de los normalistas, está el incremento del pago de sus becas, pero recordó que estos apoyos educativos no dependen del estado.

Con respecto a su destitución, solicitud que piden los normalistas, Sosa Olmedo comentó que desde su dirección se trabaja por erradicar prácticas irregulares y no por pactos.

"Se les dijo que eso no tiene lugar porque el trabajo se ha venido haciendo, porque no es un tema de estar en pacto con ellos, de estar dándoles por el lado, es un tema de trabajar por la educación y corregir lo que se tenga que corregir, cosa que evidentemente les ha incomodado. Por eso es que no tienen simpatía hacia mi persona o hacia la labor del instituto", comentó en entrevista telefónica.