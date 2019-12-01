Diputados del PT destacan destino social de predios para salud, educación y municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán; a 5 de marzo de 2026.- La diputada y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado respaldaron la desincorporación de 38 predios propiedad del Gobierno de Michoacán, al destacar que estos inmuebles tendrán un destino social enfocado al fortalecimiento de la salud, la educación y los servicios públicos municipales, además de brindar certeza jurídica a diversos proyectos que ya operan en beneficio de la población.

Durante la discusión del tema en tribuna, el diputado Hugo Rangel Vargas subrayó que este proceso también deberá abrir la puerta para avanzar en la regularización de predios en colonias que hasta hoy permanecen en condiciones de irregularidad, lo que representa una demanda histórica de muchas familias.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, destacó la desincorporación de un predio en el municipio de Múgica, que será destinado a la Universidad Rosario Castellanos, proyecto que permitirá ampliar las oportunidades de educación superior para las juventudes de la región de Tierra Caliente. El legislador enfatizó que fortalecer la infraestructura educativa es una apuesta directa por el desarrollo social.

Además, el diputado Vicente Gómez Núñez resaltó la importancia de la desincorporación de un predio en Tacámbaro, el cual permitirá otorgar certeza jurídica a una institución de educación media superior que brinda formación a jóvenes de la región. Señaló que garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las instituciones educativas es clave para seguir impulsando el acceso a la educación.

A su vez, la diputada Diana Espinoza Mercado destacó que diversos municipios resultaron beneficiados con este proceso, entre ellos Purépero, Charo, Tangancícuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Hidalgo y Teretan, los cuales recibirán predios que permitirán brindar certeza jurídica a infraestructura cultural, oficinas municipales y espacios destinados a servicios públicos.

Finalmente, el diputado Baltazar Gaona García subrayó la relevancia de las desincorporaciones que permitirán donar cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de atención médica en el estado. El legislador destacó que cuando los bienes públicos se destinan a la salud, la educación y el bienestar comunitario, se garantiza que el patrimonio del estado cumpla su función social en favor de las y los michoacanos.