Diputados del PAN en Michoacán proponen creación de Comisión Especial de seguimiento al Plan Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:37:06
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- La coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, la diputada Teresita Herrera Maldonado, propuso la creación de una Comisión Especial de evaluación y seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.  

La legisladora destacó la necesidad de implementar mecanismos que brinden certeza sobre los el avance y los resultados que se obtienen del Plan anunciado por el Gobierno Federal, así como de la aplicación de los recursos públicos. 

“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional registramos una propuesta de acuerdo para que se integre una Comisión Especial, para la evaluación y seguimiento del Plan Michoacán, la cual, de manera abierta y transparente, esté informando a la ciudadanía de las acciones que se están realizando, de las estrategias y los avances que se tienen, pero también para que sea conductor y canalizador, en la fiscalización de los recursos  públicos estatales que son empleados para este Plan”, explicó.

“El mensaje que enviemos en este momento, como Congreso a la sociedad, no debe polarizarnos más, sino el de propiciar un puente de diálogo que permita transitar a construir verdaderas soluciones duraderas, no temporales. Un Plan no debe ser rígido o inflexible, por el contrario, debe tener la posibilidad de ser modificado en cualquier etapa de su implementación, porque más recursos públicos, no implican necesariamente mayor éxito, cuando la sociedad es dejada de lado”, profundizó la coordinadora parlamentaria. 

Tere Herrera detalló que esta Comisión, propuesta por los diputados del PAN, también podrá llamar a los funcionarios estatales para informar sobre los resultados obtenidos, lo que permitirá tener una evaluación real, objetiva y actualizada.

