Diputados aprueban Reforma Laboral de Sheinbaum; avalan reducción gradual de jornada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 07:45:49
Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para reducir de manera paulatina la jornada laboral de 48 a 40 horas en México.

Con una votación de 411 votos a favor, 58 en contra y cero abstenciones, se aprobó la iniciativa presidencial sin cambios y con aplicación gradual hasta 2030.

Además, el documento sostiene que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de, al menos, un día de descanso con goce de salario íntegro.

Igualmente, la propuesta establece que las horas extraordinarias de la nueva jornada laboral se pagarán 100 % adicional, así como que este tiempo extra no podrá exceder las 12 horas a la semana, distribuibles hasta en cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días.

