Diputados aprueban reforma fiscal para 2026; pasa al Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:38:35
Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el ejercicio 2026.

Durante la madrugada del 16 de octubre, el dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, luego de la discusión de artículos reservados.

Por lo anterior, la minuta fue enviada al Senado de la República para su discusión, votación y posible aprobación.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán decretó un receso para discutir y aprobar los dictámenes para modificar la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley de Ingresos de la Federación del 2026.

Cabe mencionar que, se presentaron 32 reservas al dictamen del Código Fiscal de la Federación de los cinco grupos parlamentarios representados en San Lázaro.

En votación económica se aprobaron las propuestas de modificación presentadas por los diputados Reginaldo Sandoval, del PT; Rubén Moreira, del PRI, y Freyda Marybel Villegas, de Morena.

