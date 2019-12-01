Diputados aprueban Presupuesto 2027 con recorte de 6 mil millones de pesos al INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 22:48:08

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil millones de pesos para el próximo año y un recorte de 6 mil millones de pesos a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta recibió 372 votos a favor de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que el PAN y el PRI sumaron 102 votos en contra, sin embargo, todavía falta discutir más de mil propuestas de cambios antes de concluir su aprobación.

Del total, alrededor de 1.57 billones de pesos se destinarán al pago de intereses y otros gastos de la deuda pública, mientras que los programas sociales recibirán cerca de 1.02 billones de pesos.

Uno de los puntos que generó discusión fue la reducción de recursos al INE, que tendrá menos dinero justo cuando deberá organizar las elecciones de 2027. Además, se contemplan 618 millones de pesos para el programa de educación inicial, que también financia los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados con el PT.

Por otra parte, el presupuesto incluye 6 mil 500 millones de pesos para construir dos acueductos en Jalisco. La discusión continuará este martes con la revisión de los cambios propuestos por los legisladores.