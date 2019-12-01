Diputada de Morena denuncia a caricaturista por dibujo sobre arancel al aguacate

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 22:52:13

Guadalajara, Jalisco, 8 de octubre de 2026.- La diputada local de Morena, Itzul Barrera, denunció al caricaturista Paco Navarrete, del periódico Mural, por una caricatura relacionada con un comentario que hizo sobre imponer un arancel del 70% al aguacate.

La ilustración se publicó en las ediciones impresa y digital del diario y se burlaba de la propuesta mencionada por la legisladora. Tras su publicación, Barrera acusó al caricaturista de ejercer violencia política contra las mujeres por razón de género.

Además de presentar la denuncia, la diputada pidió que se le ofrecieran disculpas públicas por la caricatura, al considerar que el contenido ameritaba una respuesta.

El caso generó comparaciones con la polémica de la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, conocida como “dato protegido”.

Barreras denunció un comentario de redes sociales por violencia política de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las expresiones minimizaban su trayectoria profesional y generaban estereotipos de género. Como sanción, ordenó a la ciudadana, Karla María Estrella Murrieta, pagar una multa, inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género y publicar una disculpa pública diaria durante 30 días en X.

En el texto de la disculpa, el tribunal sustituyó el nombre de la diputada por la frase “DATO PROTEGIDO” para resguardar su identidad.