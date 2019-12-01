Difunde Poder Judicial la importancia de la función archivística en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:10:49

Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La relevancia de la función archivística radica en la preservación de la memoria histórica, ya que permite a la sociedad comprender su pasado y evitar la repetición de errores, destacó la magistrada Norma Lorena Gaona Farías, integrante de la Sala Colegiada Civil de la Región Lázaro Cárdenas.

Lo anterior fue expresado durante un nuevo episodio del programa del Poder Judicial de Michoacán “El Arte de lo Bueno y lo Justo”, espacio en el que se abordan temas de interés público relacionados con la impartición de justicia.

La magistrada Gaona Farías enfatizó que el archivo del Poder Judicial está directamente vinculado con la impartición de justicia, pues garantiza que los documentos de las y los ciudadanos sean debidamente resguardados, archivados y custodiados, brindando certeza y confianza en cada proceso jurisdiccional.

En su intervención, también abordó el papel de los archivos en la transformación social, particularmente en materia de derechos humanos. Explicó que a través de los documentos históricos es posible observar avances significativos, como la evolución del lenguaje en registros oficiales, donde prácticas discriminatorias del pasado han sido sustituidas por enfoques respetuosos de la dignidad de las personas.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://youtu.be/9AyiIEPUmk4; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3 de Morelia.

Con este tipo de ejercicios de difusión, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la transparencia, la preservación documental y el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.