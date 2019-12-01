DIF Morelia lleva alegría a niñas y niños con entrega de juguetes de Reyes Magos

Morelia, Michoacán; 07 de enero de 2026.- El DIF Morelia dio inicio a la entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes Magos, una acción que año con año acerca momentos de alegría a niñas y niños del municipio, como parte del compromiso que impulsa la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, con el bien común y la convivencia familiar.

Gracias a la cena con causa organizada por el DIF Morelia en diciembre pasado, este año se logró reunir más de 8 mil juguetes, los cuales serán entregados de manera directa en colonias, comunidades y tenencias, fortaleciendo una de las tradiciones más significativas para la niñez moreliana.

Las entregas se realizan en cada territorio, priorizando espacios comunitarios previamente identificados y rutas definidas con base en la atención social que se brinda de manera permanente, lo que permite acercar esta celebración a familias que han sido acompañadas por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En el primer día de actividades, se entregaron cerca de mil juguetes en las comunidades de Cuanajillo El Grande, Torreón Nuevo y Solidaridad, dando inicio a un recorrido que continuará durante los próximos días en distintas zonas del municipio.

Entre las colonias y comunidades consideradas para esta entrega se encuentran Ciudad Jardín, Satélite, Mirador del Quinceo, Obrera, Primavera, Vasco de Quiroga, Uruapilla, El Durazno, Peña Blanca, Infonavit Camelinas, Aracurio, Tenencia Morelos, Rafael Dávalos, Loma Dorada, Mariano Michelena, entre otras, lista que podrá ampliarse conforme avancen las jornadas.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que estas acciones reflejan un gobierno cercano, que trabaja en coordinación con el DIF para fortalecer el tejido social y acompañar a las familias en fechas que fomentan la unión y la esperanza.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, señaló: “Esta entrega tiene un significado especial, ya que nace de la solidaridad de muchas personas y del trabajo constante en las colonias. Nos emociona ver el rostro de las niñas y los niños, y nos confirma que cada esfuerzo vale la pena cuando se traduce en sonrisas y momentos de alegría compartida”.

A esta entrega se suman también aportaciones solidarias de otras instituciones y aliados, como el Colegio de Morelia y TV Azteca a través del Juguetón, que se integran de manera complementaria a las jornadas, fortaleciendo el alcance de esta acción en favor de la niñez moreliana.

El DIF Morelia reafirma su compromiso de seguir construyendo comunidad, fortaleciendo tradiciones y acompañando a las familias del municipio, generando entornos donde la niñez crezca con bien común y esperanza, para que Morelia brille más y continúe consolidándose como el mejor lugar para vivir.