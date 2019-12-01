DIF Michoacán garantiza atención especializada a personas con discapacidad

Morelia, Michoacán, 9 de enero de 2026.- El Sistema DIF Michoacán brinda servicios especializados de prevención, rehabilitación e integración social a personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión en la sociedad, informó la directora general del organismo estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

La funcionaria destacó que, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se ofrecen servicios de medicina especializada como hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia, así como terapias de lenguaje y ocupacional. Además, se cuenta con láser terapéutico, magnetoterapia, un cuarto de estimulación multisensorial y una sala de lactancia; esta última provee a las madres espacios dignos para amamantar o extraer su leche, facilitando la continuidad de este proceso y su conciliación con las actividades productivas.

Los costos de recuperación son accesibles, ya que las terapias tienen un precio que va de los 20 a los 90 pesos; las consultas médicas de 30 a 100 pesos, y el estudio de electroencefalograma tiene un costo aproximado de 400 pesos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 299 8351 o acudir directamente a las instalaciones del CREE, ubicadas en la calle Nueva Legislatura s/n, esquina con Declaración de Independencia, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, Michoacán.