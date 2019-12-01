DIF Michoacán fortalece la protección y atención a personas adultas mayores

DIF Michoacán fortalece la protección y atención a personas adultas mayores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:04:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema DIF Michoacán informa que, a través a la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor (PDRAM), brinda protección y asistencia integral a las personas adultas mayores, especialmente a las que están en situación de riesgo o desamparo, informó la directora general, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2020 Michoacán contaba con una población de 60 años o más de 596 mil 453. A nivel nacional, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para 2025 indican que esta cifra supera los 17.1 millones de personas.

La funcionaria mencionó que, durante el presente año, a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor se han atendido 417 asesorías jurídicas y administrativas, en las que predomina el delito de violencia familiar. Además, se han realizado 65 representaciones judiciales ante tribunales en carácter de asesor jurídico y 37 mediaciones de personas adultas mayores con sus familiares.

Adicional, se benefició a dos mil 163 personas adultas mayores de Morelia, municipios y Casas de Jubilados y Pensionados del interior del estado, a través de 20 ferias de salud, 37 mesas de salud y 21 mesas de orientación y prevención en el cuidado de la salud bucal. Además, de entregar a 68 municipios y dos comunidades de autogobierno, equipamiento para Estancias de Día, es importante señalar que a la fecha se han realizado 50 supervisiones del equipamiento entregado.

Por otro lado, el Sistema DIF Michoacán, tiene en acogimiento residencial a 38 personas en la Casa Estatal del Adulto Mayor, ubicada en el municipio de Zitácuaro, en donde reciben atención integral, además de haber realizado seis reinserciones de personas adultas mayores a su núcleo familiar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés
Hallan culpable a Carmelo O., de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán 
Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Mediante acuerdos la SSP Michoacán fortalece estrategia de seguridad con fuerzas federales
Más información de la categoria
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares
Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera
Comentarios