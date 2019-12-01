Diálogo ciudadano plantea creación de mercado artesanal en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:33:07

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril 2026.- Durante un ejercicio de diálogo ciudadano reglamentado en el que participó la Confederación de Organizaciones Sociales Queretanas (Cívica) y la propuesta más relevante, por la inversión y planeación que requiere, es la creación de un mercado artesanal especializado, que otorgue a los artesanos un espacio definitivo para desarrollar su actividad, adelantó por Beatriz Mormolejo Rojas, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del municipio de Querétaro.

Explicó que durante el encuentro, la organización presentó un diagnóstico integral sobre la situación del comercio artesanal y turístico en el Centro Histórico, acompañado de diversas propuestas, entre ellas, está la conformación de un comité ciudadano que dé seguimiento a las iniciativas y evalúe su viabilidad.

“El planteamiento incluye la coordinación del municipio con instituciones públicas y privadas, así como la incorporación de servicios de cuidado y capacitación para las familias y los propios artesanos”.

Respecto al actual mercado ubicado en la calle Allende, señaló que, de acuerdo con este diagnóstico, la ubicación no resulta adecuada para la mayoría de las agrupaciones, aunque algunas sí están conformes. En total, alrededor de 12 organizaciones mantienen posturas diversas, lo que convierte la definición del espacio en el principal reto.

Recordó que el objetivo de este ejercicio de participación ciudadana es construir consensos y avanzar hacia un proyecto de largo plazo, mientras los artesanos permanecen de manera transitoria en los espacios ya asignados.

“El objetivo es construir consensos y avanzar hacia un proyecto de largo plazo, mientras los artesanos permanecen de manera transitoria en los espacios ya asignados”.

El diálogo, dijo, busca fortalecer la participación ciudadana y dar respuesta a las necesidades de quienes preservan la cultura y aportan al desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Explicó que este órgano permitirá evaluar la viabilidad de las iniciativas y garantizar la representación de los artesanos en el proceso. “Se va a generar todo un plan en acompañamiento de este consejo y este comité ciudadano, y ahí estaremos haciendo las evaluaciones pertinentes”.

Entre las propuestas destaca la creación de un mercado artesanal especializado, planteamiento que será revisado en los próximos 30 días hábiles, es decir, hacia finales de mayo pues en este momento, el proyecto se encuentra en etapa de análisis jurídico, técnico y financiero, por lo que aún se evalúa su costo y factibilidad.

“El objetivo es atender la demanda de los artesanos de contar con un espacio definitivo para su actividad, que fortalezca la cultura y el desarrollo económico y turístico de la ciudad”.