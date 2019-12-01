Se han detectado alrededor de 10 mil licencias falsas en Michoacán, la mayoría tramitadas a través de gestores: Luis Navarro

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 12:07:38

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración, informó que se han detectado alrededor de 10 mil licencias falsas en Michoacán.

En entrevista, indicó que dichos documentos fueron gestionados a través de los llamados "gestores" que se anuncian por medio de páginas de redes sociales.

"Ese problema de las licencias apócrifas, lamentablemente hay muchas circulando en Michoacán, no son recientes todas obviamente, por ahí se anuncian luego las páginas de Facebook, principalmente en redes sociales," detalló el funcionario encargado de las finanzas del estado.

Navarro García explicó que la dependencia implementó una página de internet donde los ciudadanos pueden verificar la autenticidad de sus licencias.

"Te metes al link de la Secretaría de Finanzas de Michoacán y hay un link en los diferentes menús que se tienen para que puedas ver lo de tu licencia, es muy fácil, tienes que subir tu número o ya puedes saber si es falsa o es buena. Nada más con tu número de licencia que tienes y tu nombre, de inmediato te aparece si es falsa o es buena", apuntó.

Indicó que se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado por este delito, "hemos presentado más de 10 denuncias sin problema y lamentablemente en ninguna tenemos respuesta", Navarro García, descartó que al interior de la SFA existan trabajadores coludidos con los gestores.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus trámites de manera presencial en los módulos de la Secretaría de Finanzas para evitar ser víctimas de fraudes.

"En el caso puntual de las licencias, hoy por hoy se tiene que hacer de manera presencial. Hay que recordar que tienen que tomar tu fotografía, tienen que tomar las huellas, datos biométricos, entonces, sí, es un tema donde hay que asistir", concluyó.