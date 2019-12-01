Destituyen a director de Desarrollo Social de Cadereyta de Montes, Querétaro

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- El municipio de Cadereyta de Montes, informó a través de un comunicado de prensa, que desde el pasado 21 de agosto, fue cesado definitivamente el director de Desarrollo Social y Humano, Javier Reséndiz Olvera, debido a encontrarse acusado de presuntas faltas administrativas que podrían derivar en faltas penales en el ejercicio de sus funciones.

“El Municipio de Cadereyta de Montes informa a toda la ciudadanía que el Titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano fue removido de su cargo el día jueves 21 de agosto, por encontrarse abierto un procedimiento de investigación en su contra por presuntamente realizar actos que podrían constituir faltas administrativas y/o penales durante el ejercicio de sus funciones como Director de esta administración”, dice el comunicado a la letra.

El documento señala el compromiso de la administración con el combate a la corrupción el cual señalan como “prácticas que atentan contra la democracia” en el municipio de Cadereyta de Montes y como “el cáncer social que tanto daño nos ha hecho”.

Por su parte, Javier Reséndiz Olvera emitió su propia declaración, en donde confirmó su salida de la administración municipal fue una decisión conjunta con la “autoridad jerárquica”, la cual dijo, asume con responsabilidad y agradecimiento por haber permanecido en el cargo del 1 de octubre del 2024 al 21 de agosto del 2025.

“Asumo esta decisión con respeto a la institución y agradezco a Cadereyta haber tenido la oportunidad de desempeñar este cargo, con la firme convicción de que como servidores públicos tenemos la misión el compromiso de luchar por una sociedad más justa y equitativa”, dijo.

Finalmente negó las acusaciones en su contra que se han realizado a través de redes sociales o cualquier otro medio, por lo que anunció que analizará presentar acciones a quienes realicen acusaciones infundadas que pudieran afectar su bienestar físico y emocional.