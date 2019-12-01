Destinan 500 mil pesos para la rehabilitación de tres casas ejidales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de abril del 2026.- Como parte de las estrategias para fomentar la productividad y el desarrollo de actividades económicas en el sector primario, el municipio de Querétaro invirtió 500 mil pesos para la rehabilitación y pues en marcha del Programa de Rehabilitación de Casas Ejidales, informó Alejandro Sterling González, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro.

“El objetivo de invertir en estas casas ejidales es recuperar y dignificar los espacios donde se reúnen productores y habitantes de zonas rurales, y mejorar su calidad de vida”.

Recordó que estas acciones se desarrollan en las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, donde hasta el momento se ha beneficiado a 200 ciudadanos, en especial, a ejidatarios, con la entrega de la Casa Ejidal de la comunidad de Montenegro.

Asimismo, dijo, mediante trabajos de coordinación entre el Municipio, la sociedad civil organizada y habitantes de la localidad, se avanza en los trabajos de rehabilitación de las Casas Ejidales en San Miguelito y la Tinaja de la Estancia, con un avance del 90 por ciento.

Detalló que a través de un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y el Municipio de Querétaro, los proyectos de rehabilitación se realizan para asegurar la viabilidad y efectividad de las diversas casas ejidales, lo cual permitirá que los ejidatarios cuenten con lugares dignos para un pleno desarrollo social.

“Para estas acciones, el Municipio de Querétaro, a través de la secretaría de Desarrollo Económico, ha destinado para este 2026 un presupuesto de 500 mil pesos para continuar con la rehabilitación de tres casas ejidales, con lo cual se busca intervenir el recurso y recuperar los espacios públicos donde se reúnen los productores y la ciudadanía y así desarrollar sus actividades económicas”.