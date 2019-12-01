Destacan blindaje financiero y el impacto del Sorteo El Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:23:18

Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2026.- Con el arranque formal de la temporada de mayor dinamismo comercial del año, el sector económico de Querétaro se alista para capitalizar los incentivos vinculados al Sorteo El Buen Fin del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó César Gutiérrez Sánchez, quien se desempeñara hasta hace un par de meses como coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Querétaro, adscrito a la Secretaría de Economía federal.

Recalcó que el éxito de esta temporada descansa en una fórmula indispensable: dinamizar el mercado interno sin descuidar la salud financiera de los hogares.

Frente a las dudas recurrentes sobre el funcionamiento de estos apoyos gubernamentales, Gutiérrez precisó que el esquema federal contempla una bolsa nacional de 500 millones de pesos en premios, dirigida de manera directa tanto a los consumidores como a los comercios participantes.

El especialista hizo hincapié en la necesidad de distinguir con precisión el alcance real de este beneficio para evitar falsas expectativas: mientras que las instituciones financieras participantes tienen la facultad de acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) los recursos entregados en premios, para la ciudadanía y los pequeños establecimientos el estímulo se traduce en la oportunidad de resultar ganadores del sorteo federal, descartando que se trate de una reducción generalizada de impuestos por el simple hecho de adherirse al programa.

“Para el sector comercial, la participación representa una ventana de oportunidad importante, especialmente para los micro y pequeños negocios queretanos”.

A escala nacional, el programa tiene previsto repartir 4 mil premios para comercios, respaldados por una bolsa de 100 millones de pesos, los cuales se dividen en un galardón mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos cada uno.

Explicó que, para aspirar a estos incentivos, los establecimientos debieron cumplir con estrictos candados normativos como haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos en 2025; estar registrados en la plataforma oficial a más tardar el pasado 12 de noviembre; contar con opinión de cumplimiento fiscal positiva y Buzón Tributario activo y disponer de una terminal bancaria participante y registrar al menos una venta mínima de 250 pesos con tarjeta durante el desarrollo del programa.

Aunque el número exacto de negocios queretanos premiados se conocerá con posterioridad al sorteo Gutiérrez Sánchez confió en una sólida participación de los establecimientos de barrio.

Reconoció que la derrama económica esperada no busca únicamente infundir oxígeno a las grandes superficies comerciales, sino permear de manera directa en la economía de proximidad. “Cuando una familia consume en un negocio local de Querétaro, se detona una cadena de valor que permite a los comerciantes reponer inventarios, cumplir con proveedores de la región y sostener empleos formales”.

Aclaró que estas dinámicas funcionan como un acelerador para que más comercios tradicionales adopten herramientas de pagos electrónicos, facilitando su transición hacia la formalidad.

Ante el aluvión de ofertas y la posibilidad de obtener incentivos fiscales o premios, la recomendación central para las familias queretanas es consumir con un presupuesto riguroso y absoluta información recomendó definir necesidades reales y establecer techos de gasto estrictos; comparar precios de manera efectiva para constatar que el descuento sea auténtico; asumir con responsabilidad los esquemas de meses sin intereses, liquidando compromisos previos para prevenir el sobreendeudamiento y tener presente que la expectativa de ganar un premio en el sorteo jamás debe motivar compras impulsivas.

Finalmente, recordó a la ciudadanía la importancia de revisar garantías, conservar comprobantes físicos o digitales y verificar la autenticidad de los sitios web al realizar transacciones en línea para prevenir fraudes.

“Ante cualquier anomalía invito a tener siempre a la mano a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), priorizando en todo momento el consumo en establecimientos locales y el apoyo a productos hechos en México”.