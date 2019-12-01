Destaca Bedolla avances para Michoacán durante primer año de Gobierno de Sheinbaum

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Al asistir al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo a la entidad y destacó los avances registrados para Michoacán, con los cuales se impulsa el desarrollo, el bienestar social y se combate la pobreza, al implementarse políticas públicas a favor de las y los michoacanos.

Explicó que entre los avances de mayor impacto para la entidad se encuentra el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, el impulso a la infraestructura en materia de salud, como los hospitales de Maruata y Arantepacua, así como la inversión para la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la implementación de programas sociales.

Ramírez Bedolla refirió que el Polo de Desarrollo Económico, ubicado en el municipio de Zinapécuaro, es una estrategia que fortalecerá a la entidad, al generarse inversión y nuevas fuentes de empleo.

Expuso que en el Plan México se encuentra establecida la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, en un tramo de 156 kilómetros que va de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas con una inversión de 10 mil 425 millones de pesos, lo que incluye 73 puentes y estructuras, y cinco entronques.

Además de la ampliación de las terminales de contenedores y la aduana del Puerto de Lázaro Cárdenas, con lo que se fortalecerá la capacidad de operación en materia de movilidad de mercancías, posicionándose como uno de los principales del Pacífico Mexicano.

Por otra parte, el gobernador dijo que el aumento al salario mínimo y la puesta en marcha de programas del Bienestar por parte del Gobierno federal, han permitido reducir los niveles de pobreza en Michoacán en un 19.9 por ciento entre 2016 y 2024, ya que la entidad pasó del 54.2 al 34.3 por ciento, lo que representa más de 340 mil habitantes.