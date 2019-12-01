Destaca Bedolla acuerdos de Sheinbaum para garantizar seguridad laboral a miles de trabajadores del aguacate

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate (Apeam) hayan firmado acuerdos clave para el impulso de la industria del aguacate, un paso decisivo que se traducirá directamente en seguridad laboral y certeza jurídica para los miles de trabajadores que intervienen en toda la cadena productiva.

Explicó que esta medida cobra un valor fundamental al considerar que la agroindustria del aguacate genera ingresos por aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares, consolidándose como uno de los motores económicos principales tanto de Michoacán como de todo el país.

Refirió que, con la implementación de estos acuerdos, miles de familias pertenecientes a los 31 municipios del estado que conforman la franja aguacatera se verán directamente beneficiadas al contar con mejores condiciones y estabilidad en sus empleos, asegurando así el bienestar social y el desarrollo económico de la entidad.