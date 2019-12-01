Despliega Raúl Morón estructura política con 800 asambleas simultáneas en Michoacán

Despliega Raúl Morón estructura política con 800 asambleas simultáneas en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 12:44:17
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Morelia, Mich., a 21 de julio de 2026.- En total sintonía con los principios de austeridad marcados en la convocatoria de Morena para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, el profesor Raúl Morón Orozco desplegó su estructura política a lo largo de Michoacán, para realizar 800 asambleas informativas en 78 municipios durante este fin de semana.

Este ejercicio territorial que representó contacto directo con alrededor de  39 mil personas, tuvo como objetivo central llevar a cada rincón del estado el mensaje de defensa de la patria que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como compartir los avances de la Cuarta Transformación, mediante asambleas en zonas estratégicas, sin realizar eventos ostentosos y contrarios a la esencia del movimiento.

Desde la comunidad de Los Charcos, en el municipio de Tanhuato, Raúl Morón encabezó este esfuerzo organizativo y reiteró su llamado a la unidad de todo el pueblo de Michoacán. Subrayó la importancia de construir, con la participación de todos los sectores, un estado con bienestar y pleno acceso a derechos para todas y todos.

La movilización reportó una alta participación en puntos estratégicos para la consolidación del proyecto de nación, como lo demuestran las 40 asambleas celebradas en Morelia y 40 en Uruapan.

Durante los encuentros, las y los michoacanos manifestaron su firme compromiso con el movimiento y se sumaron a una ruta de trabajo única para  reafirmar a Michoacán como un pilar fundamental de la izquierda en México.

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