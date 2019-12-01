Desplegados más de 2 mil Guardianes del Camino para blindar Semana Santa en Michoacán: Bedolla

Desplegados más de 2 mil Guardianes del Camino para blindar Semana Santa en Michoacán: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:07:00
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Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- Más de 2 mil agentes de la Guardia Civil se encuentran desplegados como parte del operativo Guardianes del Camino para preservar el orden y garantizar la seguridad de turistas y visitantes que arriban a Michoacán durante Semana Santa, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

En la conferencia de este lunes, el mandatario detalló que los elementos estatales brindan auxilio y acompañamiento en la red carretera estatal con mayor flujo vehicular, así como en eventos religiosos, Pueblos Mágicos, playas, balnearios y zonas turísticas. 

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, puntualizó que existe monitoreo en tiempo real por parte del C5, a fin de atender de manera oportuna alguna emergencia que pudiera suscitarse. 

Ramírez Bedolla destacó la implementación de destacamentos en distintos tramos carreteros, en municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío y Cuitzeo. 

Recordó que la línea telefónica de emergencias y la aplicación 911, operan de manera permanente para canalizar los llamados de emergencia de la población.

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