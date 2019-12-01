Desplazamiento forzado ya es un delito a propuesta de Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 01 de julio de 2026.- El desplazamiento forzado por el crimen organizado ya es considerado un delito a propuesta del diputado Memo Valencia.

Con estas reformas se hará justicia a miles de víctimas de delincuentes que han dejado comunidades enteras, muchas de ellas de la capital michoacana y otras en las zonas de Tierra Caliente y la Sierra-Costa.

"Esta iniciativa la presenté el 3 de junio de 2026, con la que se buscó tipificar el desplazamiento forzado, que vino a complementar la que ya había presentado con anterioridad mi compañera Sandra Garibay. Estoy seguro que los ciudadanos víctimas del crimen organizado que los obliga a dejar sus tierras, sus parcelas, sus animales, estoy seguro que se sienten orgullosos de que se hable de ellos y se alce la voz", afirmó.

Recordó que la propuesta de agravar las penas por robo cuando sea a cuentahabientes en cajeros, bancos o tiendas de conveniencia, se inspiró en el trabajo que durante años ha realizado Revolución Social para apoyar a víctimas de este ilícito.

"Compañeros de Revolución Social, se hizo posible una de nuestras luchas. Con esto, varios de los delincuentes de los que muchos de ellos hemos detenido en flagrancia, ya podrán quedarse en la cárcel y pagar sus fechorías, los buenos somos más", dijo.

Informó que también la iniciativa presentada por el diputado suplente Santiago Sánchez, para agravar el quebrantamiento de sellos, fue aprobada.

Finalmente, el diputado priista hizo un reconocimiento público a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y demás corporaciones que participaron en el desmantelamiento del grupo delictivo encabezado por 'El Sierra 1', y al mismo tiempo alertó a la ciudadanía para no caer en extorsiones de presuntos sucesores de este cártel criminal, porque son llamadas falsas de extorsión que proceden del Centro de Reinserción Social 'Santa Martha Acatitla'.