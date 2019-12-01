Designan a Hill Arturo del Río Ramírez como director de la Escuela Estatal de Formación Judicial

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- La recién creada Escuela Estatal de Formación Judicial, pilar fundamental para concretar una impartición de justicia más cercana, imparcial y confiable en el nuevo Poder Judicial de Michoacán, es una realidad con el nombramiento de Hill Arturo del Río Ramírez, exdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En la primera sesión del Órgano de Administración Judicial, el Magistrado Presidente Hugo Alberto Gama Coria entregó el nombramiento y resaltó que, a partir de este momento, la Escuela es la encargada de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, especialización, actualización, evaluación y certificación de las personas juzgadoras, personal de carrera judicial y administrativo, además de organizar y ejecutar los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de carrera judicial, sistemas de gestión de justicia, entre otros.

A la par, expresó que en esta nueva etapa se tiene la oportunidad de mejorar la impartición de justicia en Michoacán, y la experiencia de Del Río Ramírez vendrá a reforzar la capacitación para que las personas juzgadoras cuenten con todos los elementos y actualizaciones para garantizar procesos claros, que se resuelvan en tiempos razonables y con imparcialidad, además de ser sensibles y más cercanos a la ciudadanía.

Hill Arturo del Río es egresado de la mencionada Facultad de Derecho, con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, además de estudios de maestría y doctorado en Derecho, todos en la Universidad Nacional Autónoma de México con tesis de grado en proceso.

Ha colaborado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación de la Federación, ha sido Delegado Municipal de Morelia, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; en el Gobierno de Michoacán se ha desempeñado en responsabilidades como Asesor Jurídico, Oficial Mayor, Subsecretario de Gobierno, además de Contralor; como Presidente del Honorable Tribunal Universitario de la UMSNH logó “libertad de jurisdicción” en todas sus resoluciones, algo extraordinario para la justicia universitaria.

De 2009 a 2013 fue Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, tiempo en que la premisa fue la excelencia académica y 0% de tolerancia al acoso y a la corrupción; promovió la Defensoría de los Derechos Universitarios, logró la primera acreditación de los Planes y Programas de Estudio, aumentar la eficiencia terminal, entre otros.

Cuenta con 42 años de experiencia como profesor de Instituciones de Educación Superior y es Profesor por Oposición en la Universidad Michoacana, logro adquirido por Concurso de Oposición .

Toda la información referente a la nueva Escuela Estatal de Formación Judicial está contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán publicada el 30 de junio de 2025 y puede consultarse en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx