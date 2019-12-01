Designación del coordinador estatal hasta después del informe de Kuri: Martín Arango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:40:35

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro modificó su calendario interno para la selección de su coordinador estatal, postergando un mes las fechas límite para el registro de aspirantes y la toma de decisión final, reconoció el dirigente estatal, Martín Arango García.

Informó que, tras los acuerdos alcanzados durante la reunión del Sistema PAN realizada en Amealco, se determinó que la definición de la coordinación se llevará a cabo de manera posterior al informe constitucional del gobernador Mauricio Kuri González.

Con este ajuste, dijo, el periodo para el cierre de registro de candidaturas se recorre al 31 de agosto, mientras que la decisión final sobre quién encabezará los esfuerzos políticos del blanquiazul se tomará el 30 de septiembre.

"Buscamos el mejor proceso, no al azar. La prioridad es fortalecer al equipo para cuidar a Querétaro; no nos mueve la prisa, el oportunismo ni las ganas de hacer política, sino cuidar a nuestra gente".

Explicó que la modificación obedece a un análisis de las circunstancias y tiempos políticos, asegurando que el proceso de diálogo e integración interna para buscar candidaturas de unidad en las coordinaciones estatales, municipales y distritales se mantendrá activo en dicho periodo.

"Las estrategias cambian dependiendo de las circunstancias y de los fenómenos políticos que transcurran. Por eso tomamos la determinación de llevar a cabo la elección de nuestro coordinador de manera posterior al informe constitucional del gobernador", puntualizó.

Asimismo, subrayó que el ambiente al interior del partido es positivo y enfocado en consolidar una sola estructura con miras a los próximos retos electorales.

Arango García concluyó destacando el desempeño de la administración estatal en materia de seguridad e indicadores económicos, lo cual —afirmó— será clave en el respaldo ciudadano hacia el proyecto del PAN.

"No tengo la menor duda de que habrá un gran reconocimiento de la sociedad civil por el trabajo del gobernador Mauricio Kuri. No es poca cosa lograr mantener a nuestro estado en los mejores índices en todos los rubros".