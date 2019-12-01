Designa Bedolla a Aldair Medina como secretario particular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:16:41

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a Andrik Aldair Medina Contreras como secretario particular del Despacho del Gobernador, en sustitución de Raúl Zepeda Villaseñor.

El mandatario destacó la juventud, experiencia y capacidad para desempeñar su cargo de manera efectiva, así como su compromiso para contribuir al trabajo que se realiza por el bien común del estado.

Medina Contreras de 23 años, estudia la licenciatura en Economía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); se desempeñó como director de Agenda Estratégica del Despacho del Gobernador, de octubre de 2021 a enero de 2022.

Trabajó como director adscrito a la Secretaría Particular del Despacho del Gobernador, de enero de 2022 a enero de 2025; y fue coordinador de Vinculación Institucional del Despacho del Gobernador, de enero a agosto de 2025.