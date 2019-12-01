Desde San Lázaro, Reyes Galindo promociona la 14ava. Feria del Melón de Zicuirán

Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.- "Estamos muy contentos, venimos de Michoacán a hablarles y presumirles de lo que más orgullo nos da en la Tierra Caliente: nuestros melones de Zicuirán, municipio de la Huacana, los mejores melones del mundo", afirmó ante medios nacionales Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica.

En rueda de prensa desde el recinto federal de Cámara de Diputados, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, hizo extensiva la invitación para que asistan a la Feria del Melón de Zicuirán en su edición número 14, que tendrá lugar el próximo sábado 24 de enero.

"Este evento del cual estamos muy orgullosos en nuestra región, muestra las bondades agrícolas que tenemos, así como la gran variedad gastronómica con la que contamos, y que todos los asistentes podrán degustar de manera gratuita", expuso el legislador.

Agregó que esta fiesta, a la que todas y todos están invitados, recibirá alrededor de 20 mil personas, turistas de los lugares cercanos a este municipio, así como de distintas partes de Michoacán y de la República, que prevén generará en la economía local una derrama por más de 5 millones de pesos.

Reyes Galindo, destacó que dicho evento da una clara muestra de unidad entre las familias de la Tierra Caliente, con lo que conlleva la producción del melón que representa unidad y esperanza en el pueblo de La Huacana y en toda la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

"Ha sido el melón el que ha comenzado a generar un cambio y a transformar el rostro que pesaba con estigma y prejuicio de violencia e inseguridad sobre Michoacán, particularmente sobre la región de la Tierra Caliente, el que hoy mantengamos el liderazgo del melón a nivel nacional e incluso esté entre los primeros lugares a nivel global", acotó.

En este contexto, el líder del PT en el legislativo michoacano, señaló que las condiciones de seguridad están garantizandas para todos los asistentes, pues como cada año habrá operativos de vigilancia, además de los que se realizan de manera permanente por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de la Guardia Nacional.

Durante este encuentro con medios de comunicación nacionales, Reyes Galindo estuvo acompañado por el coordinador de legisladores federales del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, la presidenta municipal de La Huacana, Yaritza Rosas, el Síndico de La Huacana, José Antonio Calderón y el presidente de productores meloneros de la empresa Cuyucú, Ulises Sánchez.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, lleva a San Lázaro el producto melón de Zicuirán con el que busca promocionar en todo el país la Expo Feria del Melón.